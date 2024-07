Studieren in Thüringen lohnt sich - Analyse deckt auf!

Erfurt - Studieren in Thüringen lohnt sich: Ein Großteil der Studienfächer hat einer Analyse zufolge keine Zulassungsbeschränkungen. Zwischen Bachelor- und Masterstudiengängen gibt es allerdings Unterschiede.

Studieren in Thüringen lohnt sich: Ein Großteil der Studienfächer hat einer Analyse zufolge keine Zulassungsbeschränkungen. (Symbolbild) © Michael Reichel/dpa-Zentralbild/dpa

In keinem anderen Bundesland gibt es so viele zulassungsfreie Studiengänge wie in Thüringen. Für nur etwa jedes fünfte Fach (rund 19 Prozent) brauchen Bewerberinnen und Bewerber eine bestimmte Abiturnote oder müssen ein Auswahlverfahren oder eine Eignungsprüfung durchlaufen.

Bundesweit sind im Schnitt rund 35 Prozent aller Studiengänge zulassungsbeschränkt, wie eine Analyse des Centrums für Hochschulentwicklung ergab. Die Auswertung bezieht sich auf das Wintersemester 2024/2025.



In Städten mit mehr als 16.000 Studierenden ist der Anteil der Fächer mit NC sogar noch geringer: In Jena haben nur 10 Prozent der Studiengänge eine Zulassungsbeschränkung, in Erfurt sogar nur 4 Prozent.

Zwischen Universitäten (rund 14 Prozent) und Fachhochschulen beziehungsweise Hochschulen für angewandte Wissenschaften (rund 13 Prozent) gibt es kaum Unterschiede.