Technischer Defekt: Tunnel bei Jena voll gesperrt!

Wie die Polizei mitteilte, musste der Tunnel nach einem technischen Defekt voll gesperrt werden. Den Angaben nach hatten in der Nacht Wartungsarbeiten an der Tunneltechnik stattgefunden.

Die Störung im Tunnel wurde noch am frühen Morgen wieder beseitigt. In Richtung Frankfurt am Main waren alle Spuren gegen 5.46 Uhr wieder frei, gegen 6.36 Uhr rollte der Verkehr auch in Richtung Dresden wieder auf allen Spuren.