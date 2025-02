Thüringen-Derby: Wollten sich verdeckte Ermittler mit RWE- und FCC-Kleidung in die Fanlager mischen?

RWE-Fans supporten ihr Team. (Archivbild) © IMAGO/Funke Foto Services/Copyright: SaschaxFromm

Die Erfordia Ultras 1996 teilten im Namen der Steigerwaldkurve Erfurt mit, dass sie kurz vor Austragung des Derbys eine Nachricht erreicht hätte - "dass die Polizei in den Fanshops der beiden großen Thüringer Vereine Kleidung und Fanutensilien eingekauft hat".

Die Thüringer Allgemeine (TA) hatte in dieser Woche von einem "Kassenbon des Jenaer Fanshops" berichtet. Dieser Bon soll nach TA-Angaben im Rahmen einer Auslagenerstattung bei der Thüringer Polizei eingereicht worden sein.

Man habe bei der Landespolizei nachgehakt und unter anderem angefragt, aus welchem Grund die Thüringer Polizei Fanartikel der beiden Vereine eingekauft habe und für welchen Einsatzzweck die Utensilien bestimmt gewesen seien.

"Die Thüringer Polizei setzt zu den verschiedensten Anlässen Polizeibeamte in ziviler Kleidung ein, soweit dies die Lage erfordert", teilte die Behörde laut Thüringer Allgemeine mit.

Um sich bestimmten szenetypischen Bekleidungen anzupassen, würden auch diese Artikel regelmäßig eingekauft werden. Laut TA gibt sich die Polizei zugeknöpft, wie sie die Kleidung einsetzen will. „Zu konkreten Einsatzanlässen ergeht in diesem Bereich grundsätzlich keine Auskunft“, heißt es den Angaben nach in der Antwort.