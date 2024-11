Thüringen: Große Debatte über Corona-Bußgelder in Millionenhöhe

Erfurt/Gera - Maskenpflicht, Abstandsregeln, Ausgangssperren: Wegen Verstößen gegen solche und andere Corona-Regeln haben Thüringer Kommunen Bußgelder in Millionenhöhe verhängt.

Zu Corona-Hochzeiten galt die Maskenpflicht auch im Freien. Wer sich nicht daran hielt, bekam ein Bußgeld aufgedrückt. © Martin Schutt/dpa

Alleine in Erfurt seien 344.000 Euro festgelegt worden, in Gera 174.000 Euro und in Suhl 63.000, teilten die Verwaltungen mit.

Insgesamt ergaben sich in 12 Kreisen und kreisfreien Städten, die auf eine entsprechende dpa-Anfrage Daten lieferten, Bußgeldhöhen von mindestens einer Million Euro. Darin sind teils auch Gebühren enthalten.

In der Landeshauptstadt waren zuletzt noch etwa 870 Bußgeldverfahren offen oder noch anhängig, wie eine Sprecherin mitteilte.

Im Saale-Orla-Kreis waren 137 Verfahren offen, im Wartburgkreis 49. Weimar hingegen gab nur noch zwei offene Bußgeldverfahren an, der Landkreis Nordhausen sieben.

Teils ging es bei den Einwänden um mehrere Tausend Euro, teils aber auch um 60 Euro. Andere Kommunen gaben an, Verfahren, die noch bei Gericht liegen oder die bisher nicht vollständig bezahlt wurden, nicht statistisch zu erfassen.