Thüringen: Täter klauen kompletten Zigarettenautomat

Karlsdorf - Ein kompletter Zigarettenautomat wurde in der Nacht zu Freitag in Karlsdorf ( Thüringen ) geklaut.

Der Zigarettenautomat wurde von einer Hauswand gerissen. (Symbolbild) © 123rf/tupungato

Wie die Polizei am Samstag mitteilte, machten sich die unbekannten Täter Donnerstagnacht an einem Zigarettenautomaten zu schaffen, der an einem Wohnhaus befestigt war.

Sie schafften es, den Automaten in einem Stück von der Wand zu reißen und nahmen ihn mit. Dabei beschädigten sie auch das Gebäude.

"Das Gerät ohne Inhalt hat einen Wert von mehreren tausend Euro", so die Landespolizeiinspektion Jena. Dazu käme noch der Schaden am Gebäude sowie die noch nicht bezifferbare Menge Zigaretten und Bargeld.