Autofahrer, aufgepasst! Wetterdienst warnt vor Glatteis und Frost

Erfurt - In den kommenden Tagen bleibt es kalt in Thüringen . Auswirkungen hat das vor allem auf den Straßenverkehr.

Vor allem morgens und in der Nacht kann es in Thüringen glatt werden. (Symbolfoto) © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

Glatteis und frostige Nächste führen auch in den kommenden Tagen zu winterlichen Verhältnissen auf den Straßen im Freistaat.

Gerade im Bergland kann es durch überfrierenden Regen rutschig werden, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit.

In den nächsten Tagen sinken die Temperaturen in der Nacht teilweise bis auf minus sieben Grad. Wegen der am Tag steigenden Temperatur soll es laut den Meteorologen jedoch keinen Schnee geben.

Wie der Deutsche Wetterdienst außerdem mitteilte, sollten Autofahrer in den nächsten Tagen ihr Tempo auf den Straßen Thüringens anpassen. Besonders in den Morgenstunden und in der Nacht könne es glatt werden.