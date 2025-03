Winter-Comeback in Thüringen führt zu zahlreichen Unfällen

Der Winterdienst ist in Thüringen nochmal gefordert gewesen. © Jan Woitas/dpa

"Es war leider einiges los", sagte eine Sprecherin der Landespolizeiinspektion Suhl. Mehrere Menschen seien leicht verletzt worden, schwerere Verletzungen seien aber nicht registriert worden. Teils liefen noch die Unfallaufnahmen.

Besonders im Landkreis Schmalkalden-Meiningen habe es viele kleinere Unfälle und Behinderungen gegeben. Teils hingen Lkw an steilen Bergen fest oder landeten im Graben. Bei einem Unfall in Kaltenwestheim sei ein Beteiligter mit Sommerreifen unterwegs gewesen. In Oberschönau sei ein Autofahrer ins Schleudern geraten und in den Gegenverkehr gekracht.

Auf der Bundesstraße 281 bei Eisfeld (Landkreis Hildburghausen) sei ein Auto ins Schleudern geraten und auf dem Dach gelandet, der Fahrer sei ins Krankenhaus gekommen. "Es war wohl doch mehr Schnee, als erwartet", erklärte die Sprecherin.

Auf den Autobahnen lief der Verkehr nach Angaben der Autobahnpolizei hingegen weitestgehend normal. Es habe lediglich zwei kleinere Unfälle auf der A71 rund um das Erfurter Kreuz gegeben.