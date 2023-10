Jetzt zeigt sich der Herbst von seiner unfreundlichen Seite!

Erfurt - Der Herbst zeigt sich am Freitag in Thüringen von seiner nicht ganz so schönen Seite.

In Thüringen wird es grau und stürmisch. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte, geht es heute bedeckt und regnerisch zu. Lediglich am Abend sind von Süden her langsam ein paar Auflockerungen drin.

Die Höchstwerte: 10 bis 14 Grad. Der Wind weht den Angaben nach schwach bis mäßig aus östlichen Richtungen, gebietsweise ist er böig auffrischend, in Kamm- und Gipfellagen sind zeitweise stürmische Böen möglich.

In der Nacht zum Samstag gibt es laut DWD kaum noch Regen, zeitweise lockert es auf. In den Kammlagen des Thüringer Waldes soll es allerdings zunehmend zu Sturmböen kommen.

Zum Wochenende am Samstag sieht es nicht wesentlich besser. Wolkig bis stark bewölkt, so die Prognosen. Vereinzelt fällt etwas Regen oder Sprühregen. Die Temperaturen liegen bei maximal 15 bis 18, im Bergland bei 10 bis 14 Grad. In Kamm- und Gipfellagen kommt es zeitweise zu stürmischen Böen.