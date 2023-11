Thüringen-Wetter: Schneefallgrenze sinkt - so werden die kommenden Tage

Die neue Woche starte in Thüringen mitunter stürmisch. Auch Schauer sind möglich. Am Dienstag und Mittwoch wird es kälter - Schnee ist in Sicht.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Die neue Woche starte in Thüringen mitunter stürmisch. Auch Schauer sind möglich. Am Dienstag und Mittwoch wird es kälter - Schnee ist in Sicht!

Am Montag sind kurze Auflockerungen drin. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Vormittag mitteilte, ist es am Montag neben kurzen Auflockerungen meist stark bewölkt, zeitweise kommt es zu Schauern. Die Höchstwerte: 10 bis 13, im Bergland 6 bis 9 Grad. Der Wind weht den Angaben mäßig bis frisch, anfangs teils stark böig auflebend, im Bergland vorübergehend stürmisch. Nachmittags soll es jedoch deutlich nachlassen. Thüringen Wetter Erster Schneefall in Thüringen! Diese Region wurde von der weißen Pracht beglückt Am Dienstag fällt laut DWD zeitweise Regen, im Nachmittagsverlauf kann dieser in den Kammlagen in Schnee übergehen. Den Angaben nach sinkt die Schneefallgrenze bis zum Abend auf etwa 600 Meter. Temperaturtechnisch ist es deutlich frischer als zum Wochenstart am Montag. Den Prognosen nach liegen die Höchsttemperaturen um 7, im Bergland um 3 bis 6 Grad.

Schnee in Sicht

In der Nacht auf Mittwoch kann Niederschlag bis in tiefe Lagen in Schnee übergehen. Die Tiefsttemperaturen liegen bei 1 bis -2, im Bergland bis -5 Grad. Die Experten weisen auf streckenweise Glätte durch überfrierende Nässe oder eine dünne Schneedecke hin.

Der Deutsche Wetterdienst wies am Montag auf eine dünne Schneedecke für die Nacht auf Mittwoch hin. © Carsten Jentzsch