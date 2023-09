24.09.2023 11:30 Thüringen-Wetter: So wird der Wochenstart!

Wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntagvormittag mitteilte, gibt es in Thüringen am Montag viel Sonnenschein. Temperaturen bis über 20 Grad werden erwartet.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - In Thüringen darf man sich auf einen angenehmen Wochenstart freuen - zumindest rein wettertechnisch betrachtet. Es gibt viel Sonnenschein mit Temperaturen bis über 20 Grad. Auch die Prognosen für die Tage danach würde man nicht der Kategorie "typisches Herbstwetter" zuordnen. Zum Wochenstart in Thüringen werden viel Sonnenschein sowie Temperaturen bis über 20 Grad erwartet. (Symbolbild) © Carsten Jentzsch Nach dem meteorologischen Herbstanfang (1. September) folgte am Samstag der kalendarische. Und das Wetter? Von typischem Herbst kann bislang nicht wirklich die Rede sein. Das gilt offenbar auch für den Wochenstart am morgigen Montag. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntagvormittag mitteilte, gibt es nach meist rascher Nebelauflösung viel Sonnenschein. Die Temperaturen liegen maximal bei 21 bis 24, im Bergland 17 bis 21 Grad. Auch am Dienstag sieht es nicht schlechter aus. Nach Nebelauflösung soll es heiter zugehen. Thüringen Wetter Wetter in Thüringen: Warum man das Wochenende nutzen sollte! Im Tagesverlauf kommen von Westen her Schleierwolken auf, es soll jedoch niederschlagsfrei bleiben. Höchstwerte: 21 bis 26, im Bergland 17 bis 20 Grad. Auch zum Bergfest am Mittwoch werden Temperaturen bis über 20 Grad erwartet. Es soll weiterhin niederschlagsfrei bleiben.

Titelfoto: Carsten Jentzsch