Vorsicht beim Böllern: Es wird stürmisch!

Am Neujahrstag sollen die Windböen sogar noch stärker werden. Aus diesem Grund rät der Deutsche Wetterdienst von Neujahrsspaziergängen im Wald ab.

"Ab der Windstärke fünf, also 30 bis 35 km/h, dürften diese eigentlich nicht mehr abgefeuert werden", erklärte Meteorologin Cathleen Hickmann.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in der Silvesternacht im Flachland Windgeschwindigkeiten von 50 bis 55 Kilometern pro Stunde.

Am 2. Januar soll der Wind laut Meteorologen abklingen. Dann soll etwas Regen aufkommen, der im Bergland in Neuschnee übergeht. Ergiebige Schneefälle seien allerdings nicht zu erwarten, so die Prognose.