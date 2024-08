Insolvenz von Klinikgruppe: So ist es um die Zukunft im Landkreis Sonneberg bestellt!

Geplant sei, dass die Kliniken Sonneberg und Neuhaus sowie das Ambulante Zentrum Henneberger zum 1. Oktober in die kommunale Trägerschaft übergehen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Sonneberg und Neuhaus sollen zu den bestehenden Konditionen weiterbeschäftigt werden.

Der Landkreis wolle die Krankenhäuser in Sonneberg und Neuhaus am Rennweg übernehmen, sagte eine Regiomed-Sprecherin. Am Mittwochabend hatte der Kreistag zu der Frage beraten.

In Hildburghausen will ebenfalls der Landkreis das dortige Klinikum und weitere Einrichtungen weiterführen. In Sonneberg stand noch die Kreistags-Entscheidung aus. Die bayerischen Standorte der Gruppe sollen an den Klinikkonzern Sana gehen.

Die Klinikgruppe mit 5000 Beschäftigten an einem Dutzend Standorten in Bayern und Thüringen hatte kurz nach Jahresbeginn Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung gestellt.