Thüringens ehemals größter Partyclub nach Feuer teilweise abgerissen

Eisenach - Das Gebäude der ehemaligen Disko "Mad" in Eisenach ist nach einem Brand teilweise abgerissen worden.

Da der abgefackelte Gebäudeteil direkt an einem öffentlichen Geh- und Radweg liegt bzw. lag, hat die Stadt Eisenach den Abriss als Ersatzvornahme veranlasst. Dies bedeutet, dass die Stadt die Kosten dem Eigentümer in Rechnung stellt. Dieser wird dafür sorgen, dass das Gelände vollständig eingezäunt wird. Ab Samstag soll der Geh- und Radweg wieder genutzt werden können.

Am 10. August war das Gebäude der ehemals größten Diskothek Thüringens in Flammen aufgegangen. Die Feuerwehr ließ das einsturzgefährdete Hauptgebäude anschließend kontrolliert abbrennen.

Eröffnet wurde das "Mad" 1995 - allerdings an einem anderen Ort. Im Jahr 2005 erfolgten dann zwei Umzüge. Bis zur Schließung 2010 amüsierten sich in der Disko in Veranstaltungsnächten jeweils mehrere Tausend Besucher.