Überraschung! CDU-Politiker Mohring will nach Landtagswahl mit dieser Partei reden

Landtagsabgeordneter Mike Mohring (51, CDU) möchte bei Bedarf nach den Wahlen 2024 mit den Linken reden. © Marijan Murat/dpa

Sollte sich bei der Thüringer Landtagswahl im Herbst 2024 ein schwieriges Wahlergebnis abzeichnen, dann sollte sich die CDU Gesprächen mit der Linkspartei nicht verweigern. Diese Ansicht vertritt zumindest der Christdemokrat Mike Mohring.

Brisant: Die CDU hat per Bundesparteitagsbeschluss jegliche Koalition oder koalitionsähnliche Zusammenarbeit mit AfD und Linken ausgeschlossen.

"Wenn die Lage schwierig ist, muss man in der Lage sein, Gespräche zu führen. Das erwarten doch die Wählerinnen und Wähler von uns", sagte Mohring am Freitag in Erfurt.

Man sollte nicht vorher "schon alles ausschließen". Es gehe dabei gar nicht um Koalitionsdebatten im Vorfeld von Wahlen, sondern darum, "dass man den Kopf frei hat, um inhaltliche Debatten zu führen", so Mohring weiter.

Die politische Situation in Thüringen gilt seit Jahren als äußerst schwierig. Ministerpräsident Bodo Ramelow (67,Linke) führt eine Minderheitsregierung aus Linken, SPD und Grünen. Die Koalition ist im Parlament auf Stimmen aus der Opposition angewiesen. Bisher kamen diese Stimmen meist von der CDU.