Thüringer Tierheime in Not! Was die Gründe sind

Es bedürfe eines Nachweises, dass sich Hundehalter sowohl fachlich als auch finanziell um die Tiere kümmern könnten, verlangte Schmidt.

Zugleich seien die Anforderungen für die Unterbringung einer wachsenden Schar an Tieren gestiegen, sagte Schmidt. Es müsse mehr Platz zur Verfügung gestellt werden.

"Viele Tierheime stoßen damit räumlich aber an ihre Grenzen." Auch hätten sich die Ansprüche erhöht. So verpflichte die Tierschutzhundeverordnung etwa zu einem trockenen und wärmegedämmten Liegeplatz. Die Tiere hätten ein Recht auf eine vernünftige Unterbringung, betonte Schmidt.



Ein weiteres Problem sieht der Verbandschef in der Vielzahl an abgegebenen, ausgesetzten oder beschlagnahmten Tieren, die unüberlegt angeschafft wurden. Es müssten zunehmend mehr verhaltensauffällige und damit betreuungsintensive Tiere beherbergt werden. Das führe immer wieder zu Aufnahmestopps. So könnten derzeit etwa das Katzenhaus in Nordhausen und das Tierheim in Hildburghausen keine Neuaufnahmen stemmen.

Der Verband bekräftigte seine Forderung nach einem verpflichtenden Sachkundenachweis für das Halten von Hunden. Es bedürfe eines Nachweises, dass sich Hundehalter sowohl fachlich als auch finanziell um die Tiere kümmern könnten, verlangte Schmidt.