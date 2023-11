Thüringer Tourismuspreis 2023: Hier wurde abgeräumt!

Größtes Problem sei der Mangel an Fach- wie auch an Saison- und Hilfskräften. Dies führe dazu, dass Öffnungszeiten teilweise eingeschränkt blieben oder Veranstaltungen nicht durchgeführt werden könnten.

Die insgesamt mit 26.000 Euro dotierte Auszeichnung wurde am Dienstag vergeben. Es habe in diesem Jahr 50 Vorschläge gegeben, unter denen ausgewählt wurde, teilte das Wirtschaftsministerium in Erfurt mit.

In der Kategorie "Lieblingsarbeitgeber" gewann das auf Familien mit Kindern spezialisierte neue Luxus-Resort "The Grand Green" in Oberhof. Bei "Service & Qualität" ging die Auszeichnung samt Preisgeld von 5000 Euro an das "Flair Hotel Waldfrieden" in Meuselbach-Schwarzmühle im Schwarztal, das eine familiäre Atmosphäre biete.

In der Kategorie "Nachhaltigkeit" wurde das "Bio-Seehotel" in Zeulenroda-Triebes geehrt, das über hauseigene Bäckerei und Fleischerei verfüge.