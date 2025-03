Tiger-Dame aus Tierpark Gotha eingeschläfert: Mit diesen Leiden hatte Taiga zu kämpfen

"Wir sind unendlich dankbar für die wunderschönen 18 Jahre, die wir mit Taiga verbringen durften", hieß es in einer Mitteilung von KulTourStadt Gotha GmbH. © Angelika Wimmer

Mit ihrem Tod gibt es aktuell keinen Tiger im Tierpark Gotha, wie TAG24 am Dienstag im Gespräch mit KulTourStadt Gotha GmbH erfuhr. Taiga starb im stolzen Alter von 18 Jahren, wie aus weiteren Angaben von KulTourStadt Gotha GmbH hervorging. In freier Wildbahn werden sibirische Tiger den Angaben zufolge in der Regel 10 bis 15 Jahre alt.

Trotz intensiver medizinischer Betreuung und spezieller Therapien habe man den fortschreitenden Erkrankungen, unter denen Taiga in den vergangenen Jahren gelitten habe, nicht mehr entgegenwirken können, hieß es. Bei Taiga zeigten sich den Angaben zufolge altersbedingte, irreversible Leiden wie Arthrosen, Spondylosen und verschiedene Organerkrankungen.

Regelmäßig habe sie spezielle Medikamente erhalten. Ihr Zustand habe sich jedoch zunehmend verschlechtert.

"Nach sorgfältiger Abwägung und in enger Abstimmung mit unseren Fachtierärzten haben wir die schwere Entscheidung getroffen, Taiga von ihren Schmerzen zu erlösen. Diese Entscheidung fiel uns nicht leicht, doch sie geschah aus Liebe und Verantwortung gegenüber unserem Tier", hieß es.