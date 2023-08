Toter Radfahrer in Thüringen gefunden: War es ein Unfall?

Seega - In der Gemeinde Kyffhäuserland (Kyffhäuserkreis) ist ein toter Radfahrer gefunden worden. Die Polizei ermittelt.

Wurde der 64-jährige Radfahrer Opfer eines Verkehrsunfalls? (Symbolbild) © 123RF/victorass88

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, entdeckten Passanten am Montag, kurz nach 19 Uhr, an der Landstraße zwischen Seega und Günserode einen leblosen Radfahrer. Den Angaben nach handelt es sich um einen 64-jährigen Mann.

Derzeit könne seitens der Polizei ein Unfallgeschehen nicht ausgeschlossen werden, teilten die Beamten am Morgen mit. Ein Unfallgutachter war noch am Abend vor Ort.

Es werden dringend Zeugen gesucht, die den Radfahrer auf der Landstraße fahrend gesehen haben und Angaben zum Geschehen machen können.