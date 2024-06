Unfall beim Aussteigen aus Regionalbahn: Bahnhof in Saalfeld gesperrt!

Saalfeld - Der Bahnhof in Saalfeld war am heutigen Dienstag kurzzeitig gesperrt. Eine Person ist beim Aussteigen aus einer Regionalbahn verletzt worden.

Eine männliche Person sei zwischen eine Regionalbahn und die Bahnsteigkante geraten, hieß es. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Der Unfall ereignete sich gegen 9.09 Uhr, wie aus einem Gespräch zwischen der Bundespolizei in Erfurt und TAG24 hervorging. Eine männliche Person sei im Bereich des Bahngleises 4 zwischen eine Regionalbahn und die Bahnsteigkante geraten, hieß es. Dabei wurde die Person verletzt.

Mit einem Rettungswagen wurde der Verletzte in ein Krankenhaus gebracht. Der Bahnhof wurde gesperrt. Mehrere Fahrgäste, die mit Fahrrädern unterwegs waren, nahmen nach Angaben der Zeitung "Thüringer Allgemeine" (TA) die acht Kilometer bis in die Kreisstadt per Rad in Angriff.

Gegen 9.40 Uhr wurde die Sperrung laut Bundespolizei wieder aufgehoben.

Bis zum Mittag war der Verkehr auf dem Südostthüringer Bahnknoten nach Angaben der Zeitung wieder im Takt.