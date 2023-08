29.08.2023 11:32 100-Jährige bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Eine 100-jährige Frau ist am Montag bei einem Auffahrunfall in Günstedt, im Landkreis Sömmerda, schwer verletzt worden. Das teilte die Polizei am Dienstag mit.

Von Carsten Jentzsch

Günstedt - Bei einem Verkehrsunfall in Günstedt (Landkreis Sömmerda) ist eine 100-jährige Frau schwer verletzt worden. Die Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war es am Montagnachmittag in Günstedt zu einem Auffahrunfall gekommen. Den Angaben nach waren daran ein Kranken- und Pflegetransport sowie ein VW beteiligt. Durch den Zusammenstoß wurde eine 100-jährige Frau verletzt, die von dem Krankentransport befördert worden war. Die schwer verletzte Frau kam in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 1000 Euro, erklärten die Beamten.

