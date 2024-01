15-Jähriger bei Unfall schwer verletzt - mehrere Menschen kassieren anschließend Bußgeld!

Sömmerda - Bei einem Verkehrsunfall in Sömmerda ist ein 15-Jähriger schwer verletzt worden. Mehrere Verkehrsteilnehmer handelten sich anschließend ein Bußgeld sowie einen Punkt in Flensburg ein.

Der Teenager wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Wielandstraße/Parkweg. Den Angaben nach hatte ein 15-Jähriger die Straße überquert, als sich ein Mercedes näherte.

Die 65-Jährige am Steuer habe den Fußgänger übersehen, hieß es. Folglich kam es zum Zusammenstoß! Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls war die Ampelanlage laut Polizei ausgefallen.

Der Teenager trug schwere Verletzungen davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An der Motorhaube des Autos entstand den Angaben zufolge ein Sachschaden in Höhe von 250 Euro.

Die Straße musste kurzzeitig voll gesperrt werden. Trotz der Weisungen der Polizei hielten sich mehrere Verkehrsteilnehmer nicht an die Straßensperrung!