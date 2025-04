18-Jährige kracht mit BMW gegen Metallpfosten: Drei Insassen teils schwer verletzt

Veilsdorf (Landkreis Hildburghausen) - Schwerer Unfall im thüringischen Veilsdorf am späten Samstagabend!

Die Fahrerin sowie ein anderer Insasse erlitten ebenfalls Verletzungen und mussten in nahe gelegenen Krankenhäusern ärztlich versorgt werden.

In der Folge krachte die 18-Jährige frontal gegen einen Metallpfosten eines beleuchteten Fußgängerüberwegs.

Die Fahrerin eines vollbesetzten BMWs hat am Samstagabend gegen 22.45 Uhr aus Richtung Hildburghausen kommend nach einem Bahnübergang die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren.

Die Polizei hat zur Unfallaufnahme einen Gutachter hinzugezogen. Die Aufnahme dauerte noch bis in die frühen Morgenstunden an, teilte die Polizei am Sonntag mit.

Am BMW entstand Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Ersten Vermutungen zufolge soll die 18-Jährige zu schnell unterwegs gewesen sein.