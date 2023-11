27-Jährige nutzt Handy während der Fahrt, anschließend kommt es zum schweren Verkehrsunfall

Laut Polizeiangaben zeigte ein Alkoholtest ein Ergebnis von über 1,1 Promille an. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall am Dienstagabend "durch Alkoholgenuss und Nutzung eines Handys am Steuer".

Den Angaben nach war eine 27-jährige Autofahrerin mit ihrem Seat auf der Landstraße zwischen Vehra und Haßleben unterwegs gewesen, als sie während der Fahrt ihr Handy nutzte.

Schließlich habe sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug verloren, erklärten die Beamten. Es kam nach rechts von der Straße ab.

Das Auto überschlug sich laut Polizei mehrmals, bevor es auf einem Feld zum Stehen kam.

Die 27-Jährige wurde leicht verletzt, am Fahrzeug entstand ein Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.