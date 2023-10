40-Jährige fährt mit Rad auf Gehweg, plötzlich ist sie schwer verletzt

Sondershausen - Bei einem Verkehrsunfall in Sondershausen (Kyffhäuserkreis) ist eine 40-jährige Radfahrerin schwer verletzt worden.

Die Radfahrerin (40) wurde schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Donnerstag - gegen 17.50 Uhr - in der Nordhäuser Straße.

Den Angaben nach übersah der Fahrer eines Transporters (38) beim Rückwärts-Ausparken aus einer Grundstücksausfahrt eine Radfahrerin, die auf dem Gehweg unterwegs war.

Es kam zur Kollision! Die 40-Jährige stürzte.