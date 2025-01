46-Jährige schwer verletzt, weil Renault-Fahrer eine rote Ampel ignoriert

Eisenach - Am frühen Mittwochmorgen hat sich in Eisenach ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Der Renault-Fahrer (41) hatte den Angaben nach eine rote Ampel ignoriert. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Renault-Fahrer gegen 6.15 Uhr offenbar eine rote Ampel missachtet. Den Angaben nach war der Mann aus dem Stadtteil Stregda in Richtung Eisenach unterwegs und wollte an der Einmündung der Landstraße 1021 nach links in Richtung Hötzelsroda abbiegen.

Beim Abbiege-Versuch krachte der 41-Jährige mit einer entgegenkommenden VW-Fahrerin zusammen. Die 46-Jährige wurde bei dem Unfall schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Sie kam nach dem Zusammenstoß in ein Krankenhaus.

Der Renault sowie der Volkswagen mussten anschließend abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf 10.000 Euro beziffert.