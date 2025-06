"Pechvogel": Busfahrer an einem Tag in gleich zwei Unfälle verwickelt

Weimar - Ein Busfahrer ist in Thüringen am selben Tag zweimal in einen Unfall mit einem Transporter verwickelt. Beide Male entfernt sich der Unfallgegner.

Nach dem zweiten Unfall übergab der Fahrer an der Unfallstelle den Bus einem Ersatzfahrer, wie aus Polizei-Angaben hervorging. (Symbolfoto) © 123RF/dolgachov

Wie aus Angaben der Polizei von Mittwoch hervorgeht, befuhr ein Busfahrer (61) am Dienstagmorgen die Kreisstraße 512 zwischen Daasdorf am Berge und Ottstedt am Berge (Anm. d. Red.: beide Kreis Weimarer Land). Dabei sei ihm ein unbekannter Transporter entgegengekommen. Dieser sei nicht so weit wie möglich rechts gefahren.

Laut Polizei kam es zur Kollision beider Außenspiegel. Im Anschluss habe sich der Unfallfahrer des Transporters pflichtwidrig vom Unfallort entfernt.

Den Angaben nach wechselte der 61-Jährige aufgrund der Unfallschäden, nachdem der Unfall polizeilich aufgenommen war, den Bus.

Ende? Von wegen! Wie die Beamten weiter mitteilen, habe der Mann keine zwei Stunden später erneut die Polizei gerufen. "Auf der gleichen Strecke wie zuvor kam ihm in einer Linkskurve erneut ein Transporter entgegen", berichtet die Polizei. Wieder seien die Außenspiegel kollidiert und der Unfallgegner abermals unerkannt geflüchtet.