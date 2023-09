65-Jährige baut Unfall mit mehreren Tausend Euro Schaden: So viel Promille ergab ein Test

Erfurt - Eine 65-jährige Autofahrerin hat in Erfurt einen Verkehrsunfall mit mehreren Tausend Euro Schaden verursacht. Ein Test auf Alkohol fiel positiv aus!

Bei dem Unfall entstand den Angaben nach ein Sachschaden von etwa 7000 Euro. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war die Frau von Waltersleben (Ortsteil von Erfurt) in Richtung Landeshauptstadt gefahren. Den Angaben nach kam sie mit ihrem Auto in einer Kurve von der Straße ab und stieß mit mehreren Verkehrsschildern zusammen.

Dabei sei ein Sachschaden von etwa 7000 Euro entstanden, erklärten die Beamten.

Am Unfallort stellten Polizisten fest, dass die Frau Alkohol getrunken hatte. Bei einem Test erreichte sie 2,7 Promille.

Die Konsequenzen für die 65-Jährige: Blutentnahme, Sicherstellung ihres Führerscheins sowie Strafanzeige.