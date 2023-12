11.12.2023 13:27 83-Jähriger liegt auf Straße, wird von Auto erfasst und schwer verletzt

Ein 83-Jähriger lag am Samstag in Neustadt an der Orla auf einer Straße und wurde von einem Auto erfasst. Der Senior wurde schwer verletzt.

Von Carsten Jentzsch

Neustadt an der Orla - Bei einem Verkehrsunfall in Neustadt an der Orla (Saale-Orla-Kreis) ist ein 83-Jähriger schwer verletzt worden. Der Senior (83) lag vor einem Auto. In der Folge wurde er schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Samstagabend im Bereich der Arnshaugker Straße/ Schillerstraße. Den Angaben nach fuhr eine 61-Jährige vom Straßenrand/Bordstein an. Sie habe zu dem Zeitpunkt offensichtlich nicht bemerkt, dass ein älterer Mann aus bislang unbekannter Ursache vor ihrem Auto auf der Straße gelegen habe, hieß es. In der Folge kam es laut Polizei "zum Zusammenstoß/Überrollen" des Liegenden. Thüringen Unfall Kind (10) an Fußgängerampel von Auto erfasst Den Angaben nach trug der 83-Jährige schwere Verletzungen davon, unter anderem im Bereich des Oberkörpers. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Wie die Beamten weiter mitteilten, dauern die Ermittlungen zu den Umständen und Hintergründen an, Zeugenbefragungen werden gegenwärtig durchgeführt. Weitere sachdienliche Hinweise in dem Zusammenhang nimmt die Polizei in Schleiz unter der Vorgangsnummer 0321694 entgegen.

