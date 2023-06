84-Jährige durchbricht mit Auto Betonmauer zum Freibad

Bad Blankenburg - Für Aufsehen sorgte am Dienstag ein Verkehrsunfall in Bad Blankenburg (Saalfeld-Rudolstadt). Ein Auto hatte eine Betonmauer durchbrochen.

Die Frau hatte den Angaben nach "vermutlich" einen Krampf im Fuß, wodurch das Gaspedal weiter betätigt wurde. © Feuerwehr Bad Blankenburg/Facebook/Screenshot

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, ereignete sich der Unfall gegen 15.20 Uhr im Bereich der Wirbacher Straße. Zuvor befuhr eine 84-Jährige mit ihrem Auto den Dittersdorfer Weg in Richtung Wirbacher Straße.

Als die Frau in Richtung eines Discounters abbiegen wollte, verkrampfte sich laut Polizei "vermutlich" ihr rechter Fuß. Das Gaspedal wurde also weiter betätigt. Das Auto fuhr in der Folge durch eine Hecke, einen Zaun, über eine Wiese und schließlich durch eine Betonmauer.

"Glück bei der ganzen Misere war, dass keine Personen betroffen waren, denn hinter der Mauer beginnt das Freibad der Stadt, ebenso kreuzten Fußwege den Pkw", teilte die Feuerwehr Bad Blankenburg auf ihrer Facebook-Seite mit. Die Kameraden der Feuerwehr sicherten den Angaben nach den Brandschutz, nahmen auslaufende Betriebsmittel auf und unterstützten die Bergungsmaßnahmen.