85-Jährige bremst plötzlich ihr Auto ab und landet danach im Straßengraben

Der Ford kam laut Polizei im Straßengraben zum Stehen. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn

Wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte, habe eine 85-Jährige mit ihrem Ford am Donnerstagabend die K27 in Richtung Uelleben befahren. Am Ortsausgang Emleben habe sich eine 69-Jährige mit ihrem Mercedes dahinter befunden, hieß es weiter.

Laut Polizei bremste die 85-Jährige plötzlich aus bislang unbekannter Ursache ihr Fahrzeug ab, als sich beide im Beschleunigungsvorgang befunden hätten.

Die Mercedes-Fahrerin wich aus, konnte eine Kollision allerdings nicht vermeiden. Der Ford kam den Angaben nach im Straßengraben zum Stehen.

Die Fahrerin und ein weiterer Insasse seien bei dem Unfall schwer verletzt und in Krankenhäuser verbracht worden, hieß es.