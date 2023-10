Arbeitsunfall in Thüringer Waldstück: Mann (65) in Fachklinikum geflogen

Der Arbeiter (65) wurde schwer verletzt. Die Luftrettung war im Einsatz. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, sollte am Mittwoch in einem Waldstück bei Jagdshof in der Gemeinde Föritztal ein ausgedienter Holzmast demontiert werden.

Den Angaben nach löste sich hierbei - aus noch unbekannten Gründen - ein Isolator und fiel einem darunter befindlichen Arbeiter auf den Kopf.

Der 65-Jährige sei schwer verletzt und umgehend mit einem Rettungshubschrauber in ein Thüringer Fachklinikum geflogen worden.