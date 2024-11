29.11.2024 11:31 Arbeitsunfall: Mann mit beiden Beinen in Maschine gezogen - schwer verletzt!

Zu einem schweren Arbeitsunfall ist es in der Freitagnacht in Bleicherode gekommen. Ein Mann wurde mit beiden Beinen in eine Maschine gezogen.

Von Carsten Jentzsch

Bleicherode - Schwerer Arbeitsunfall in Bleicherode (Kreis Nordhausen)! Nach TAG24-Informationen war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz. © Silvio Dietzel/Montage Dieser ereignete sich Freitagnacht in einer Firma im Kirchhagenschen Weg, wie aus Angaben der Polizei von Freitagmorgen hervorging. Ein Mann (30) sei beim Reinigen einer Produktionsmaschine in die Maschine gerutscht. Diese habe sich daraufhin eingeschaltet, hieß es. Laut Polizei wurden beide Beine des Mannes in die Maschine gezogen und schwer verletzt. Rettungsdienst, Notarzt und Feuerwehr kamen den Angaben nach zum Einsatz. Nach TAG24-Informationen war auch ein Rettungshubschrauber dabei. Thüringen Unfall Bizarrer Polizeieinsatz: Betrunkener klettert auf Motorhaube – und wird schwer verletzt Glücklicherweise sei der Arbeiter nicht lebensgefährlich verletzt worden, hieß es vonseiten der Polizei. Der Mann sei zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht worden. Warum sich die Maschine eingeschaltet hatte und es zu dem Unfall kam, wird ermittelt.

Titelfoto: Silvio Dietzel