Audi kracht mit Firmenwagen zusammen: Zwei Schwerverletzte im Krankenhaus

Schleusingen - Im Landkreis Hildburghausen hat sich am späten Montagnachmittag ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Mit einem Rettungshubschrauber wurde ein Verletzter (28) abtransportiert. (Symbolfoto) © Julian Stratenschulte/dpa

Im Schleusinger Ortsteil Waldau waren gegen 17.30 Uhr zwei Fahrzeuge in der Hauptstraße frontal zusammengestoßen.

Laut ersten Erkenntnissen war ein 28-jähriger Audi-Fahrer nach einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geraten und mit dem Firmenwagen einer Seniorin gecrasht.

Der Mann sowie die 65-Jährige wurden dabei in ihren Fahrzeugen eingeklemmt, berichtete die Polizei.

Im Anschluss wurde die Dame in einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Der 28-Jährige wiederum wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen.

Die Straße war nach dem Unfall gesperrt.