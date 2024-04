Frontal-Unfall: Autofahrer schwer verletzt, Bundesstraße voll gesperrt

Die B247 war voll gesperrt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, befuhr ein 37-Jähriger am Steuer eines Kleintransporters gegen 21.40 Uhr die B247 in Höngeda in Richtung Seebach.

Aus noch ungeklärter Ursache sei es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Audi gekommen, hieß es.

Der Audi-Fahrer (49) wurde schwer verletzt, wie aus Angaben der Polizei hervorging - er kam in ein Krankenhaus.

Fahrer und Beifahrer des Kleintransporters seien unverletzt geblieben, hieß es weiter.