Junge (8) will plötzlich Straße überqueren: Hubschrauber im Einsatz

Langenwetzendorf - Ein Kind ist in Langenwetzendorf (Kreis Greiz) von einem Auto erfasst worden. Es wurde verletzt und in ein Krankenhaus geflogen.

Ein Rettungshubschrauber kam zum Einsatz. (Symbolbild) © Bodo Schackow/dpa

Wie die Polizei am Mittwochmorgen mitteilte, habe ein Autofahrer (72) am gestrigen Dienstag, gegen 12.40 Uhr, die Greizer Straße in Langenwetzendorf befahren, als plötzlich ein Junge (8) die Straße habe überqueren wollen.

Der Autofahrer konnte eine Kollision nicht mehr verhindern. Das Fahrzeug erfasste den Jungen, wie aus den Angaben hervorging.