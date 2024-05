Auto gerät auf Gegenfahrbahn: Drei Menschen schwer verletzt

Drei Menschen verletzten sich schwer. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, habe ein 41-jähriger Autofahrer am Dienstagmorgen die Landstraße von Trusetal in Richtung Brotterode befahren.

In einer Linkskurve ist das Auto - aus unbekannter Ursache - auf die Gegenfahrbahn geraten und stieß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug eines 23-Jährigen zusammen, wie aus den Angaben am Mittwochvormittag hervorging.

In der weiteren Folge wurde das Auto des 41-Jährigen noch gegen das Fahrzeug einer Frau (34) geschleudert.

Laut Polizei verletzten sich alle drei Fahrer schwer - sie kamen ins Krankenhaus.