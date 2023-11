Auto gerät ins Schleudern und landet im Graben: Zwei junge Menschen schwer verletzt!

Sowohl der Fahrer als auch die Beifahrerin wurden schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, geriet ein Skoda auf der Kreisstraße 127 bei Großbocka nach links von der Fahrbahn ab.

In der Folge sei das Auto ins Schleudern gekommen und in den Straßengraben gefahren, ehe es dort an einem Baum zum Stehen gekommen sei, erklärten die Beamten.

Sowohl der 20-jährige Fahrer als auch dessen gleichaltrige Beifahrerin wurden laut Polizei schwer verletzt - sie kamen in ein Krankenhaus.

An dem Skoda entstand den Angaben nach enormer Schaden. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst geborgen.