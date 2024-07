Auto kollidiert mit Kutsche: Eine Person schwer verletzt!

Die Straße musste vorübergehend gesperrt werden. (Symbolbild) © 123rf/meinzahn

Eine Autofahrerin (63) war am späten Dienstagnachmittag auf der L1016 aus Richtung Langula kommend in Richtung Nazza (Wartburgkreis) unterwegs, als sie mit einer vorausfahrenden Pferdekutsche kollidierte, wie am Mittwoch aus Angaben der Polizei hervorging.

Die Kutsche sei in gleicher Richtung unterwegs gewesen, hieß es.

Der 49-jährige Fahrer der Pferdekutsche erlitt laut Polizei schwere Verletzungen. Die Frau sei leicht verletzt worden, hieß es weiter.

Bei dem Unfall wurden auch die zwei Pferde verletzt. An der Kutsche entstand den Angaben zufolge erheblicher Sachschaden.