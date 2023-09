Auto kracht mit Lkw zusammen und wird in Graben geschleudert: Rettungswagen im Einsatz

Der Honda-Fahrer (30) wurde leicht verletzt. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, kam es gegen 19.40 Uhr am Montagabend zum Zusammenstoß zwischen einem Honda und einem Lkw entlang der L2174. Genauer gesagt: am Ortsausgang Schnauderhainichen in Richtung Meuselwitz.

Der Honda wurde laut Polizei aufgrund der Kollision in den Straßengraben geschleudert, das Auto war nicht mehr fahrbereit.

Der Fahrer (30) ist hierbei leicht verletzt worden. Zur medizinischen Versorgung war ein Rettungswagen vor Ort im Einsatz.