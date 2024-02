Auto setzt sich in Bewegung: Frau scheitert mit Rettungsaktion und wird schwer verletzt

Die Frau wurde schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © 123RF/teka77

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, stellte die Frau am Mittwochvormittag ihren Mazda in der Lindenstraße ab. Im Gefälle habe sich das Auto plötzlich in Bewegung gesetzt, hieß es.

Die Frau versuchte, das Fahrzeug anzuhalten. Jedoch kam sie den Angaben nach zu Fall.

Laut Polizei wurde die Frau bei dem Sturz schwer verletzt. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht.