Auto stürzt in die Tiefe: 21-Jähriger schwer verletzt

Möhrenbach - Ein 21-Jähriger ist bei einem Verkehrsunfall bei Möhrenbach (Ilm-Kreis) schwer verletzt worden. Das Auto des Mannes war mehrere Meter in die Tiefe gestürzt.

Der Mann wurde bei dem Unfall schwer verletzt. (Symbolbild) © Boris Roessler/Deutsche Presse-Agentur GmbH/dpa

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein 21-Jähriger mit seinem Toyota in der vergangenen Nacht - gegen 3 Uhr - die L1047 aus Möhrenbach kommend in Richtung Hohe Tanne (ebenfalls Ilm-Kreis).

Unmittelbar nach dem Ortsausgang Möhrenbach sei das Auto in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abgekommen, hieß es. Der Toyota stürzte den Angaben nach circa 10 Meter in die Tiefe.

Das Fahrzeug schlitterte schließlich auf schneebedecktem Boden in einen angrenzenden Bach, ehe es dort zum Stehen kam.

Laut Polizei wurde der 21-Jährige schwer verletzt und in der Folge in das Ilm-Kreis-Klinikum in Ilmenau gebracht.