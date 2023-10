Auto überschlägt sich nach Ausweichmanöver: 22-Jährige schwer verletzt

Die Bundesstraße war zur Unfallaufnahme voll gesperrt. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei in der vergangenen Nacht mitteilte, war eine 22-Jährige am Steuer eines Skoda auf der Bundesstraße 176 von Andisleben (Landkreis Sömmerda) kommend in Richtung Dachwig unterwegs.

Kurz vor dem Ortseingang Dachwig querte plötzlich ein Reh die Fahrbahn. Den Angaben nach wich die 22-Jährige dem Wild aus und lenkte gegen.

Eine Kollision mit dem Reh konnte sie zwar verhindern, jedoch verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Der Skoda kam von der Fahrbahn ab, überschlug sich mehrfach und kollidierte hierbei noch mit einem Straßenschild.

Die junge Frau wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Am Skoda entstand laut Polizei mit 5000 Euro wirtschaftlicher Totalschaden. Das Auto musste abgeschleppt werden.