24.12.2023 12:32 Auto überschlägt sich: Zwei Frauen schwer verletzt - darunter 90-jährige Beifahrerin!

In Crossen an der Elster ist es am Samstag zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein Auto hat sich überschlagen. Zwei Frauen wurden schwer verletzt.

Von Carsten Jentzsch

Crossen/Elster - Bei einem Verkehrsunfall im Saale-Holzland-Kreis sind zwei Frauen schwer verletzt worden. Beide Frauen wurden schwer verletzt. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam ein Mazda aus Richtung Hartmannsdorf kommend nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte eine Straßenlaterne. Anschließend überschlug sich das Auto und kam auf dem Dach zum Liegen. Die 63-jährige Fahrerin sowie die Beifahrerin im Alter von 90 Jahren wurden laut Polizei schwer verletzt. Sie wurden von den Kameraden der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit. In der Folge wurden beide Frauen in eine Klinik eingeliefert. Am Fahrzeug sowie der Straßenlaterne entstand erheblicher Sachschaden, berichteten die Beamten. Der Unfall hatte sich bereits am Samstag ereignet.

Titelfoto: 123rf/amitdnath