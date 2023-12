Autofahrer erfasst Fußgängerin beim Abbiegen: 64-Jährige schwer verletzt

Saalfeld - Eine Fußgängerin ist in Saalfeld (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) von einem Auto angefahren und schwer verletzt worden.

Die 64-Jährige hatte am Donnerstagnachmittag einen Fußgängerüberweg an der Saalstraße überquert, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Ein 54-Jähriger erfasste dabei die Frau, als er mit seinem Fahrzeug abbiegen wollte. Rettungskräfte brachten die Verletzte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der Autofahrer blieb den Angaben nach unverletzt.