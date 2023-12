29.12.2023 11:13 Autofahrer landet nach Unfall im Rettungswagen, dann verunglücken auch die Retter

In Walldorf ist es am Donnerstag zu einem Unfall gekommen. Ein verletzter Autofahrer landete im Rettungswagen, der anschließend in Meiningen verunglückte.

Von Carsten Jentzsch

Meiningen/Walldorf - An einem Bahnübergang in Walldorf (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist es zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein verletzter Autofahrer landete im Rettungswagen, der daraufhin im nahegelegenen Meiningen ebenfalls verunglückte. Der Rettungswagen war laut Polizei mit Blaulicht und Martinshorn im Einsatz. (Symbolbild) © 123rf/amitdnath Wie die Polizei am Freitag mitteilte, stieß ein Auto am Donnerstagabend im Kreuzungsbereich Leipziger Straße/Dolmarstraße in Meiningen seitlich gegen einen sich im Einsatz befindlichen Rettungswagen (RTW). Den Angaben nach war der RTW zu diesem Zeitpunkt unter dem Einsatz von Martinshorn und Blaulicht unterwegs. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Person, die sich zur Unfallzeit im Rettungswagen befand, wurde von einem als Ersatz angeforderten Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Thüringen Unfall Auto überschlägt sich: Zwei Frauen schwer verletzt - darunter 90-jährige Beifahrerin! Wie eine Polizeisprecherin gegenüber TAG24 mitteilte, handelte es sich bei der Person um einen 64-Jährigen. Dieser war zuvor mit einem Kia auf der Bahnhofstraße in Walldorf von der Straße abgekommen. Bahnverkehr für zwei Stunden gesperrt Der am Bahnübergang verunglückte Kia musste abgeschleppt werden. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa Laut Polizei hatte er auf dem Bahnübergang zunächst mehrere Gleise der Bahnstrecke überfahren. Dann war das Auto gegen eine Schutzplanke und die Schrankenanlage geprallt. Der Kia sei nicht mehr fahrbereit auf dem "Gleiskörper" stehen geblieben, hieß es. Das Auto musste später abgeschleppt werden. Der Fahrer wurde - aufgrund des später folgenden Unfalls in Meiningen - mit zwei Rettungswagen verletzt in ein Klinikum gebracht. Im Übrigen musste die Strecke in Walldorf für den Bahnverkehr zwei Stunden lang gesperrt werden. Die Schrankenanlage war den Angaben nach nicht mehr einsatzbereit. Ein Posten der Bahn habe die Sicherung des Bahnübergangs übernommen, hieß es. Thüringen Unfall Radfahrerin bei Unfall schwer verletzt: Luftrettung im Einsatz Zur Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch nichts bekannt, teilte die Polizei am Freitagvormittag mit. Auch bei dem Unfall in Meiningen entstand am Rettungswagen erheblicher Sachschaden in unbekannter Höhe. Das andere Auto musste abgeschleppt werden.

Titelfoto: 123rf/amitdnath