Autofahrerin stirbt nach Frontalcrash mit Lkw: Polizei ermittelt

Die Einsatzkräfte sperrten die Landstraße nach dem tödlichen Unfall und leiteten die Ermittlungen ein. © Screenshot/Facebook/Feuerwehr Stadt Bad Sulza

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der folgenschwere Unfall auf der Landstraße zwischen Wormstedt und Eckolstädt ereignet.

Den Angaben nach war eine Autofahrerin in die Fahrtrichtung Eckolstädt unterwegs, als sie in einer Kurve in den Gegenverkehr geriet. Dort krachte sie dann frontal mit einem Lkw zusammen.

Die Frau starb in der Folge noch am Unfallort an ihren Verletzungen. Der Lkw-Fahrer stand unter Schock und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert.