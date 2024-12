29.12.2024 12:53 Autos kollidieren: Sechs Verletzte - darunter vier Kinder

Sechs Menschen - darunter vier Kinder - sind am Sonntag in Gera verletzt worden. An einer Kreuzung war es zu einem Unfall gekommen.

Von Carsten Jentzsch

Gera - Sechs Menschen - darunter vier Kinder - sind am Sonntag in Gera verletzt worden. An einer Kreuzung war es zu einem Unfall gekommen. Sechs Menschen wurden verletzt - ein Autofahrer (37) schwer. (Symbolbild) © 123RF/madrabothair Wie TAG24 am Mittag im Gespräch mit der Landeseinsatzzentrale der Thüringer Polizei erfuhr, ereignete sich der Unfall am Sonntagvormittag. Ein Autofahrer (37) war den Angaben nach auf der Leibnizstraße in Richtung Siemensstraße unterwegs. Die Ampel zeigte nach derzeitigen Erkenntnissen Grün. Der Mann habe auf die Siemensstraße abbiegen wollen, hieß es. Doch dann kam es zur Kollision mit einem anderen Auto! An dessen Steuer befand sich eine 31-Jährige, wie aus den Angaben hervorging. Nach derzeitigem Erkenntnisstand hat die Frau bei tief stehender Sonne die rote Ampelanlage für ihre Richtung übersehen und dem anderen Autofahrer die Vorfahrt genommen. Thüringen Unfall Zwei Rentner schwer verletzt: Landesstraße stundenlang voll gesperrt Die Frau war auf der Siemensstraße stadteinwärts unterwegs. Sechs Menschen wurden den Angaben zufolge verletzt. Der Autofahrer (37) wurde schwer, ein Beifahrer und zwei im Auto befindliche Kinder wurden leicht verletzt. Im Fahrzeug, welches auf der Siemensstraße stadteinwärts unterwegs war, wurden zwei Kinder leicht verletzt, die Fahrerin bliebt unverletzt.

