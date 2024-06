11.06.2024 16:19 Betrunkener Mann macht Auto zum Totalschaden: So viel Promille zeigt Test an!

Ein 41-Jähriger hat am Montagabend in Erfurt einen Totalschaden an seinem Fahrzeug verursacht. Ein Alkoholtest fiel positiv aus.

Von Carsten Jentzsch

Erfurt - Ein 41-Jähriger hat am Montagabend in Erfurt einen Totalschaden an seinem Fahrzeug verursacht. Ein Alkoholtest fiel positiv aus! Bei der Unfallaufnahme fiel ein Alkoholtest positiv aus. (Symbolbild) © Heiko Becker/dpa Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, war der Mann mit seinem Dacia auf der Binderslebener Landstraße unterwegs gewesen, als er aus noch ungeklärter Ursache die Kontrolle verlor. Der Dacia touchierte zunächst ein anderes Auto und verursachte an diesem einen Schaden in Höhe von 500 Euro, wie aus den Angaben der Uniformierten hervorging. Anschließend kam der Dacia von der Fahrbahn ab und stieß mit einem Verkehrszeichen zusammen. Thüringen Unfall Teenager sind mit Auto auf Waldweg unterwegs, dann landen sie schwer verletzt in Klinik! Laut Polizei zeigte ein Alkoholtest fast zwei Promille an. Der Fahrer musste sich einer Blutentnahme unterziehen - sein Führerschein wurde sichergestellt. Der Dacia musste abgeschleppt werden. An diesem entstand den Angaben zufolge Totalschaden von 30.000 Euro.

