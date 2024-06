Biker kracht mit Lastwagen zusammen: 54-Jähriger schwer verletzt

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der Biker in einem Überholvorgang, als es zur Kollision mit dem Lkw kam. (Symbolbild) © 123rf/ginasanders

Wie die Polizei am Montag mitteilte, habe der 54-Jährige den Darrweg in Richtung Kasseler Landstraße befahren. Vor dem Motorrad fuhren den Angaben nach ein weiteres Fahrzeug sowie ein Lkw.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der Biker in einem Überholvorgang, als es zur Kollision mit dem Lkw kam. Der Lastwagen fuhr laut Polizei in gleicher Richtung. Die Person am Steuer wollte nach links in eine Seitenstraße abbiegen.

Der Motorradfahrer stürzte und zog sich laut Polizei schwere Verletzungen zu. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

Die Straße musste vorübergehend voll gesperrt werden. Das Motorrad wurde abgeschleppt.