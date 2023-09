Biker ohne Führerschein baut Unfall: Mitfahrerin (22) verletzt, Drogentest positiv

Kleinschwabhausen/Magdala - Bei einem Verkehrsunfall im Landkreis Weimarer Land ist eine 22-jährige Mitfahrerin eines Motorrads verletzt worden. Beim Fahrer schlug ein Drogenvortest positiv an.

Das Motorrad war mit dem VW kollidiert. (Symbolbild) © 123rf/ginasanders

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, befuhren ein 36-Jähriger am Steuer eines VW sowie ein 45-jähriger Biker die L1060 aus Richtung Magdala kommend in Richtung Kleinschwabhausen.

Den Angaben nach wollte der VW-Fahrer circa 600 Meter vor dem Kreisverkehr Kleinschwabhausen nach links auf ein Feld einbiegen. Dafür musste er verkehrsbedingt halten.

Der Motorradfahrer habe dies zu spät bemerkt, er habe gebremst und sei samt Motorrad gestürzt, teilten die Beamten mit. In der Folge kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Die 22-jährige Mitfahrerin auf dem Motorrad verletzte sich beim Sturz leicht und wurde zur Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Motorradfahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Dem jedoch nicht genug: Ein Drogenvortest schlug laut Polizei positiv auf Kokain an.